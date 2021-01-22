للمواطنين والمقيمين.. الصحة البحرينية توجه رسالة مهمة بشأن لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة البحرينية رسالة هامة إلى جميع المواطنين والمقيمين على أراضيها بشأن لقاح كورونا.





وقالت الصحة البحرينية في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية على تويتر : ‏عزيزي المواطن والمقيم.. يجب الحرص على أخذ الجرعة الثانية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد 21 يوم بعد أخذ الجرعة الأولى.





وأضافت : وفي حال فوات الموعد يجب عليك التوجه مباشرة إلى المركز الصحي لتلقي الجرعة الثانية، حيث تبدأ الأجسام المضادة في التكوين بعد 35 يوم.



