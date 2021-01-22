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أخبار العالم

للمواطنين والمقيمين.. الصحة البحرينية توجه رسالة مهمة بشأن لقاح كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:21 م
الصحة البحرينية
الصحة البحرينية
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محمود نوفل
وجهت وزارة الصحة البحرينية رسالة هامة إلى جميع المواطنين والمقيمين على أراضيها بشأن لقاح كورونا. 

وقالت الصحة البحرينية في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية على تويتر : ‏عزيزي المواطن والمقيم.. يجب الحرص على أخذ الجرعة الثانية من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد 21 يوم بعد أخذ الجرعة الأولى. 

وأضافت : وفي حال فوات الموعد يجب عليك التوجه مباشرة إلى المركز الصحي لتلقي الجرعة الثانية، حيث تبدأ الأجسام المضادة في التكوين بعد 35 يوم.

وكانت الوزارة البحرينية قد دعت  كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الحذر للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات والاحترازات الوقائية الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا" والجهات المعنية، وأهمها الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات في كل الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات وتعقيم اليدين، بالإضافة إلى أخذ التطعيم للمساهمة في القضاء على هذه الجائحة، وذلك سعيًا نحو تحقيق السلامة وحفاظًا على صحة الجميع.
 
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