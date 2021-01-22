النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

وصل منذ قليل فريق من أعضاء نيابة الاسماعيلية لموقع حادث انفجار سيارة محملة باسطوانات الغاز بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي لإجراء المعاينة وبيان سبب حادث انفجار السيارة.

وخلال المعاينة المبدئية تم وضع تصور كامل للحادث وبيان أسبابه.





وازال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة محملة باسطوانات الغاز، الذي وقع مساء اليوم الجمعة ، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، بعد رفع اثار الحادث والتي تسببت في تعطيل حركة السير.





وشهد طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، اليوم، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز، مما ادي الي انفجارها عقب خروج السائق والذي اصيب بكدمة بالكتف اثناء محاولة انقاذه.





تلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد انفجار سيارة انابيب غاز منزلى قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الاسماعيلية.





تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انفجار سيارة تحمل 250 أسطوانه غاز على طريق الإسماعيلية الصحراوي، عند الكيلو 86.





جاء ذك بعد أن ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط ص أ ٧٦٢٤" تحمل أسطوانات غاز، أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان، متجهه الي مستودع سرابيوم، بالكيلو 86 الصحراوي.





وعلي الفور وجه محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية، وعلي رأسها اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف بالانتقال إلى مكان الحادث.





كما جرى الدفع ب7 سيارات إطفاء و 3 سيارات أسعاف و السيطرة علي الحريق خلال 10 دقائق .





وتبين أن إطار السيارة الأمامي انفجر، مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة باتجاة الرمال؛ مما أدي إلي انقلابها واشتعال النيران في 10 أسطوانات وانفجارها، وتمت السيطرة علي الحريق، وفتح الطريق مجددا أمام حركة المرور.





تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين علي سائق سيارة الانابيب المشتعلة بطريق الاسماعيلية القاهرة وذلك لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة.





اعادت ادارة المرور فتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات بعد السيطرة علي انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز الطبيعي.





وتم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، وشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحاما بسبب عمل المرور علي رفع بقايا السيارة واسطوانات الغاز.