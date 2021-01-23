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طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات الشيف شربيني

السبت 23/يناير/2021 - 12:51 ص
طريقة عمل الفول بالسجق
طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات الشيف شربيني
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اسماء محمد
يعتبر الفول من أكثر الاطعمة المفيدة للصحة وتحتوى حمض الفوليك وبروتين والياف وغيرها من العناصر المهمة للجسم.
نقدم لكم طريقة عمل فول بالسجق للشيف شربيني بـ 3 وصفات.

مقادير فول بالسجق ( بيوريه الطماطم جهينة )
2 كوب فول مدمس 
1 علبة بيوريه الطماطم
نصف كيلو سجق بلدي
 2 حبة بصل 
3 ملعقة كبيرة ثوم 
2 عود كرات
 2 عود كرفس
 نصف ملعقة كبيرة كمون
 2 ملعقة كبيرة ليمون
 ملح فلفل اسود
 5 ملعقة كبيرة زيت 
طريقة تحضير فول بالسجق 
* يفرم البصل والثوم مكعبات صغيرة ثم تشوح زيت في طاسة ومعه البصل المقطع

* يفرم الفلفل الحار ويضاف الى الطاسة ثم يضاف السجق الى الطاسة

* ييفرم الكرات والكرفس ويضافو الى الطاسة ثم يضاف الكمون وملح وفلفل

* ثم بيوريه الطماطم وتضاف الى الطاسة ونستمر في التقليب حتى ينضج السجق ثم يضاف الفول المدمس وعصير الليمون ويقلب ويقدم


مقادير فول بالسجق
فول مدمس 
سجق بلدي 
بصل 
ثوم
 كرات 
كرفس 
طماطم 
كمون 
ليمون 
ملح فلفل اسود
 زيت عباد الشمس 
طريقة تحضير فول بالسجق
* يقطع البصل مكعبات صغيرة ثم توضع زيت في طاسة ومعه البصل المقطع يفرم الفلفل الحار ويضاف إلى الطاسة ثم السجق

* يفرم الكرات والكرفس وتضاف إلى الطاسة يليها الكمون وملح وفلفل ويفرم الثوم ويضاف.

* تقطع الطماطم مكعبات صغيرة وتضاف إلى الطاسة  ويستمر في التقليب حتى تنضج ثم يضاف الفول المدمس وعصير الليمون يزين بالبقدونس

مقادير فول بالسجق
فول مدمس 
سجق بلدي 
بصل 
ثوم 
كرات
 كرفس 
طماطم 
كمون 
ليمون
 ملح فلفل اسود
 زيت عباد الشمس 
طريقة تحضير فول بالسجق
* قطعي البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي زيت في طاسة ومعه البصل المقطع

* افرمي الفلفل الحار وضيفيه الى الطاسة ثم ضيفي السجق الى الطاسة

* افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم الى الطاسة ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل

* افرمي الثوم وضيفيه قم قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها الى الطاسة

* استمري في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون

طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات الشيف شربيني طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات الشيف شربيني
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