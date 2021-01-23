أخبار التوك شو.. التعليم تكشف ضوابط الامتحانات في ظل كورونا.. ومذيعة تنهي اشتباك ضيفين علي الهواء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قالت الفنانة لبلبة انها تزوجت مرة واحدة وكان عمرها 17 سنة وكانت من الممكن أن تتزوج مرة أخرى بعد الانفصال ولكنها رفضت خاصة أن زوجها كان الفنان حسن يوسف، ووهبت حياتها للفن والتفكير في الأعمال التي تقدمها للجمهور.





قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إنه تم اطلاق الموقع الخاص بتسجيل بيانات المواطنين لتلقى لقاح كورونا.





استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة، مجموعة من المهندسين المصريين الذين حصلوا على الجائزة الأولى في مسابقة دولية بتصميم معماري جديد، يربط بين المتحف المصري، وبرج القاهرة.





قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن الأطقم الطبية سوف تتلقى لقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل.





نشبت مشادة كلامية قوية بين أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة وصاحب مبادرة "زواج التجربة"، وعصام عجاج المحامي بالنقض، علي الهواء.





قال الإعلامي محمد موسى إن أردوغان وجه الأوامر لقائد الجيش الثاني التركي، الفريق زكائي أكساكالي، الذي أحيل إلى التقاعد خلال العام الماضي، بتشكيل قوات خاصة يكون هو قائدها.





أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها وجود مركز لإحراق الجثث في شرق ألمانيا، وكتب على بعض النعوش "خطر الإصابة بالعدوى" بينما دون على العديد منها تحذير: "لا مراسم جنائزية".





روى محمد عامر والد "روان"، ضحية البناء المخالف في محافظة القليوبية بعد سقوط مخلفات مواد تكسير عليها خلال البناء ليلا، تفاصيل وفاة ابنته.





عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، تقريرا حول مجموعة من الدراسات خاصة بفيروس كورونا والتي أشارت إحداها إلى بعض الأسئلة التي أجابت عنها دورية علمية متخصصة، بشأن موقف الأطفال من الحصول على لقاح فيروس كورونا، إذ أشارت إلى أنه لا يجوز حصول الأطفال على لقاح كورونا.





هاجم الإعلامي عمرو أديب، المتهمين في واقعة اغتصاب حسناء مارينا.



