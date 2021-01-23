الأرصاد البحرينية تصدر تحذيرا بشأن طقس اليوم

توقعت الأرصاد الجوية البحرينية، أن يسود اليوم طقس بارد مع بعض السحب أحيانًا وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال ساعات الصباح.





وأفادت الأرصاد العمانية، بأن الرياح اليوم تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و18 عقدة، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانًا خلال الصباح، وتقل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل.





كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية أيضا من رياح شديدة السرعة.





وعن ارتفاع الموج، فقد أشارت الأرصاد العمانية إلى أنها تكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.





وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، بينما الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 35%.