بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

أعلنت الفنانة ندي بسيوني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن وفاة شقيقة الفنان الراحل سناء شافع وأرجعت الوفاة للتسمم بالفراولة.





وفي هذا السياق كشفت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، عن بعض النقاط و المعلومات التي لا يعرفها الكثير حول التسمم بـ الفراولة





قالت شيرين زكي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، "أولا الأعراض التي ذكرتها ندى بسيوني تفيد الحساسية المفرطة ضد الفراولة و ليس تسمم غذائي بالفراولة ."





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تابعت: "بعض الأشخاص لديهم حساسية مفرطة من بروتينات الفراولة فيبدأ الجهاز المناعي بالتفاعل بشكل حاد وتكوين أجسام مضادة، و هناك اعراض الحساسية البسيطة وتشمل الشعور بضيق في الحلق، حكة أو تنميل في الفم، طفح جلدي ، حكة في الجلد، سعال، احتقان، غثيان، الام في المعدة، التقيؤ، إسهال، دوخة أو دوار، و في هذه الحالة يكفي تناول اي مضاد للهستامين طبقا لرأي الأطباء المتخصصين.





كتبت: أما إذا كانت الأعراض خطيرة مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي يهدد الحياة ويسبب أعراض أخطر تشمل تورم اللسان، تورم في الحلق يسد مجرى الهواء، انخفاض حاد في ضغط الدم، تسارع نبضات القلب، الدوخة والدوار، فقدان الوعي، الإغماء و في هذه الحالة تتطلب نقل المريض إلى المستشفى فورا قبل حدوث صدمة تحسسية حادة تؤدي إلى الوفاة.





أكدت شيرين زكي أن الفراولة لها فوائد عظيمة وأغلب الحالات التي حدث لها تسمم وليس حساسية_من تناول الفراولة كان بسبب عدم الغسل الجيد لها.





وأضحت رئيس لجنة سلامة الغذاء ، ان هناك بعض الفئات التي يجب أن تتناول الفراولة بحذر وبعد استشارة الطبيب و هم ..

-مرضى القلب الذين يتعاطون أدوية بها Beta blockers حيث أنها تزيد من مستويات البوتاسيوم في الدم وبالتالي يجب الاحتراس من تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم كالفراولة والموز والكيوي .

- مرضى الكلى يجب أن يحذروا من تناول الفراولة بافراط لأن وجود البوتاسيوم بشكل مركز يعد عبئا على الكلى وقد يؤدي إلى التسمم .

- الأشخاص ممن لهم تاريخ عائلي للحساسية أو الربو أو الأكزيما ويجب استشارة الطبيب عنها .























