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مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 11:59 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شبكات القطارات الجديدة الكهربائية فائقة السرعة مساحتها مكونة من 2000 كيلومتر، وتكلفتها الاستثمارية 150 مليار جنيه، وتلك الشبكة الهدف منها ربط العمران القائم بالعمران الجديد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أن الشبكة الجديدة من النقل الجماعي تخدم المشروعات السكنية الجديدة، ووصلت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروع 22 مليار دولار أي حوالي 350 مليار جنيه، إلي جانب خطوط جديدة تصل إلى 9 مليارات دولار أخرى ستبدأ لاحقا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة واضحة ومحددة لإضافة شبكة جديدة من السكك الحديد لخدمة المواطنين المصريين في الرقعة السكانية الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الكهرباء كانت إحدى التحديات التي تواجه الدولة، وأصبحت استثماراتها حاليا تتجاوز الـ 500 مليار جنيه، مشيدًا "لدينا فائض من الكهرباء وقدرة على تصديرها، وهو أحد عناصر الطاقة المهمة، ومن المستهدف أن تصبح مصر مصدرًا لتصدير الطاقة للدول المحيطة بها في الإقليم".

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الدولة تهتم بكل المجالات ومنها مجال التعليم العالي، وكان من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ان يكون في كل محافظة جامعة أهلية، وتم إنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية ووصل حجم الاستثمارات بها إلى 150 مليار جنيه، لـ 25 جامعة أهلية.

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