مدبولي يكشف عن استثمارات الدولة عام 2021.. ويزف بشرى لأهالي القرى.. ويتحدث عن تجربة الاستزراع السمكي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعتمد في خططها ورؤيتها لعام 2030 على تجارب بعض الدول النامية، التي نجحت في النهوض باقتصادها، مثل دول شرق آسيا، التي حققت طفرة هائلة ونموا كبيرا.









وأوضح أن الدولة المصرية حولت تلك التجارب لمشروع ضخم يحمل بعض المبادرات، وأننا وصلنا إلى مرحلة التقدم والارتقاء بـ 90 مرتبة عالميا فيما يتعلق بمشروعات الطرق، إلى جانب أننا حققنا فائضا في الكهرباء وأصبح لدينا قدرة على التصدير للخارج.

















وقال إن مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الأخرى تستهدف جودة الحياة وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحقيق مكانة ضخمة بين أعظم 30 دولة عالمية.









وأضاف أنه تم تدشين مشروعات عملاقة على رأسها مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى بدأت منذ السبعينيات تجربة إنشاء مدن جديدة.











وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أن مصر على مدار أعوام من 1977 إلى 2014 نجحت في إنشاء 24 تجمعًا عمرانيًا جديدًا بتكلفة لم تتجاوز 75 مليار جنيه.









وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الموانئ البحرية، باستثمارات تصل لـ 50 مليار جنيه، موضحا أنه سبق وأن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمطارات، ومنها مطار سفنكس.









ويساهم مشروع الفيروز العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.









وأشار إلى أن هناك مخططا يستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان، منهم 700 ألف فدان، جار فعليا تنفيذها، بالإضافة لـ مشروع تحويل مليون فدان للري الحديث؛ مما يوفر في استهلاك الموارد المائية، ويزيد من الإنتاجية الزراعية للفدان.









وأردف أن تم تنفيذ 22 مدينة جديدة للدولة تتكلف حوالى 700 مليار جنية التى يتم الانتهاء منها خلال الـ 3 سنوات القادمة، بهدف استيعاب زيادة سكانية تصل إلى 30 مليون نسمة سنويا.









وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، فيما يخص النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، وزيادة عدد المدارس، وإدخال أنواع جديدة من المدارس، من بينها المدارس اليابانية، التي حققت طلبا كبيرا جدا منذ إنشائها.









بينما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة يشاركون في مشروع تطوير القرى المصرية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى كانت تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمها 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.









وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم البدء فى المشروع العملاق بإنشاء شبكة كبيرة من الطرق، حوالي 7000 كم جدد، إضافة إلى رفع كفاءة وازدواج 5000 طريق، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حوالى 5000 كم من الطرق الجديدة، مؤكدا أن تلك المشروعات ساعدت على تقدم ترتيب مصر فى تلك المشروعات، يزيد بمقدار 90 درجة خلال 5 سنوات فقط.



