ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مدبولي يكشف عن استثمارات الدولة عام 2021.. ويزف بشرى لأهالي القرى.. ويتحدث عن تجربة الاستزراع السمكي

السبت 23/يناير/2021 - 01:09 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعتمد في خططها ورؤيتها لعام 2030 على تجارب بعض الدول النامية، التي نجحت في النهوض باقتصادها، مثل دول شرق آسيا، التي حققت طفرة هائلة ونموا كبيرا.


وأوضح أن الدولة المصرية حولت تلك التجارب لمشروع ضخم يحمل بعض المبادرات، وأننا وصلنا إلى مرحلة التقدم والارتقاء بـ 90 مرتبة عالميا فيما يتعلق بمشروعات الطرق، إلى جانب أننا حققنا فائضا في الكهرباء وأصبح لدينا قدرة على التصدير للخارج.




وقال إن مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الأخرى تستهدف جودة الحياة وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحقيق مكانة ضخمة بين أعظم 30 دولة عالمية.


وأضاف أنه تم تدشين مشروعات عملاقة على رأسها مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى بدأت منذ السبعينيات تجربة إنشاء مدن جديدة.


وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أن مصر على مدار أعوام من 1977 إلى 2014 نجحت في إنشاء 24 تجمعًا عمرانيًا جديدًا بتكلفة لم تتجاوز 75 مليار جنيه.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الموانئ البحرية، باستثمارات تصل لـ 50 مليار جنيه، موضحا أنه سبق وأن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمطارات، ومنها مطار سفنكس.


ويساهم مشروع الفيروز العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.


وأشار إلى أن هناك مخططا يستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان، منهم 700 ألف فدان، جار فعليا تنفيذها، بالإضافة لـ مشروع تحويل مليون فدان للري الحديث؛ مما يوفر في استهلاك الموارد المائية، ويزيد من الإنتاجية الزراعية للفدان.


وأردف أن تم تنفيذ 22 مدينة جديدة للدولة تتكلف حوالى 700 مليار جنية التى يتم الانتهاء منها خلال الـ 3 سنوات القادمة، بهدف استيعاب زيادة سكانية تصل إلى 30 مليون نسمة سنويا.


وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، فيما يخص النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، وزيادة عدد المدارس، وإدخال أنواع جديدة من المدارس، من بينها المدارس اليابانية، التي حققت طلبا كبيرا جدا منذ إنشائها.


بينما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة يشاركون في مشروع تطوير القرى المصرية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى كانت تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمها 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.


وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم البدء فى المشروع العملاق بإنشاء شبكة كبيرة من الطرق، حوالي 7000 كم جدد، إضافة إلى رفع كفاءة وازدواج 5000 طريق، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حوالى 5000 كم من الطرق الجديدة، مؤكدا أن تلك المشروعات ساعدت على تقدم ترتيب مصر فى تلك المشروعات، يزيد بمقدار 90 درجة خلال 5 سنوات فقط.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدبولي: استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لرفع كفاءة الموانئ البحرية..فيديو

رئيس الوزراء: الدولة تعمل على تنفيذ 31 ألف مشروع بتكلفة 5.8 تريليون جنيه ..فيديو

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

بتكلفة 75 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: مصر بدأت تجربة الاستزراع السمكي منذ السبعينيات

من بينها استصلاح 2.5 مليون فدان.. مدبولي يكشف مخططات الدولة للنهوض بالزراعة.. فيديو

على الرغم من الفجوة السكانية.. مدبولي: قادرون على تلبية متطلبات التعليم ما قبل الجامعي.. فيديو

ترشيحاتنا

جراحة معقدة في القلب.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة خالد صالح

قبل جولة على نهاية الدور الأول.. الهلال بطل الشتاء في الدوري السعودي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

حظوظ منتخب مصر لكرة اليد فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

خلال اجتماعه اليوم.. 3 مقترحات لإجراء الامتحانات على طاولة الأعلى للجامعات

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

مدبولي: تكلفة شبكات القطارات الكهربائية الجديدة 150 مليار جنيه

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

متندهشوش كلها جنود ربنا.. السيسي يعلق على دهشة العالم من موقف كورونا في مصر

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

تستوعب 30 مليون نسمة.. مدبولي: بدء العمل في 22 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر