كلنا جنود ربنا.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الموضوعات والقضايا المهمة خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد.













قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة والحكومة تتعاملان مع شعبها بكل شفافية، والشعب يطلع على كل ما تفعله الحكومة، معقبا: "بنطلع بجميع افتتاحاتنا من باب إنكوا تكونوا معانا فيها"، مشيرا إلى أن جميع قادة الجيوش والشعب الهندسية فى جميع المناطق مسئولة عن جميع المشروعات مع الدولة، وذلك للمتابعة والمراقبة المستمرة لجميع المشروعات.





يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، ومنها المزارع السمكية بمشروع مثلث الديبة غرب محافظة بورسعيد، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكى بشرق مدينة بورسعيد.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لوزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، خلال افتتاحه اليوم مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية، ليوضح أنه ما يتم من مشروعات محطات المياه، خاصة خط المياه المسئول عن نقل المياه من محطة المعالجة بحر البقر إلى الأراضي الصالحة للزراعة داخل سيناء، وذلك من خلال طرمبات مياه ومواسير ضخمة تتم من خلال حفر أجزاء كبيرة وأن الحفر يسع لـ 8 مواسير ضخمة جدا.





علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ظاهرة الأراضي غير المرخصة، والأوكار غير القانونية التي تحولت فيما بعد إلى مناطق سكنية غير آمنة، قائلًا "حد تصدى للظاهرة دي.. سابوها كدة.. ودي مشكلة كبيرة".





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم على إعادة صياغة حقيقية للمياه فى مصر، معقبا: "مش هنجور على مياه دولة أخرى".









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الضخمة التي يتم افتتاحها على مستوى الجمهورية تهدف إلى تعظيم فرص العمل، مؤكدا "لما هنفتح المشروعات هنشتغل، ونشغل ناس تانية، وبقول للشباب جمد قلبك وهات معداتك واشتغل".





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن زراعة 100 ألف فدان تحتاج للبنية الأساسية للرى ومن المفترض خلال 6 أشهر تشمل ترع ومحطات رفع بحيث أن تصل شبكة الرى لإجمالى هذه الأفدنة الزراعية .





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية توعية جميع العاملين في الدولة بحجم المشروعات والاستثمارات التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أنها تسير بالتوازي معًا حتى لا يتم تعطيل أي من المشروعات.





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يوجد الكثير من المياه يتم إلقاؤها فى مياه البحار والبحيرات، ومنها بحيرة المنزلة، منوها إلى أن تلك المياه تشمل مياه الصرف الصحي، الزراعة والصناعة، وتؤثر تلك المياه بشدة على هذه البحيرة.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعكف على تنفيذ المشروعات المصرية، من أجل المصريين، معقبا "إحنا مش سايبين حاجة.. وشغالين على كل حاجة وهتسألوني عن التعليم، هسألكم عن تحديد النسل".





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الإسكان المقامة بمحافظة سيناء وغيرها تتيح العيش بمستوى يليق بالمواطن، مؤكدا "المشروعات معمولة طبقا للأصول"، منوها بأن الدولة ستساعد من يرغب في العيش والاستثمار في سيناء وستتيح له فترة سماح.





قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الزراعة السيد القصير، خلال حديثه عن أعمال التطوير بمراكز تجميع الألبان، مشيرا إلى إحدى الصور السيئة لتلك المراكز، معقبا: "من فضلكم توقفوا عند الصورة دي ومن حقنا كل منتجاتنا تبقى مطابقة للمواصفات القياسية".





علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤلات البعض عن مصدر التمويل الضخم للمشروعات، قائلا: "إحنا مفيش إجراء إلا بمخطط ويوجد برلمان بيراقب ومنقدرش نتجاوز".





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تبذل جهدا غير مسبوق في شتى المجالات وتحقق تقدما كبيرا تشيد به كل المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن مشروع الـ 1500 قرية يتم تطويرها كمرحلة أولى، هي تضمن تطوير القرى من أصغر مركز ونجع بها إلى توابعها، وهذا لرفع مستوى معيشة الفرد بها، معقبا: "إحنا مش هنخلي في القرى دي حاجة ناقصة".



