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تعليم

كلية البنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن سداد المصروفات

السبت 23/يناير/2021 - 11:37 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نشرت كلية البنات جامعة عين شمس، تعليمات مهمة، بشأن تسديد مصروفات الطالبات، بنظام الدفع الالكتروني، بكروت "فيزا" علي "بنك مصر"، طبقا للإعلان السابق على صفحة الـ"فيس بوك"  والموقع الرسمي للكلية.

وأوضحت الكلية، انها غير مسؤلة عن أى تعاملات اخرى، واي اعلانات بصفحات أو جروبات اخري غير رسمية http://wf.asu.edu.eg/?p=5686

وفي سياق اخر وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات. 

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس ووكيلي المجلس، 

وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب و قام الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كافة استفسارات النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات،
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