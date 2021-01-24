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أخبار العالم

رسالة خطية من سلطان عمان للرئيس الفلسطيني

الأحد 24/يناير/2021 - 11:22 ص
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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ميس رضا
أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حريته وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.


جاء ذلك خلال رسالة خطية بعثها السلطان هيثم بن طارق، أمس، للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.


سلم الرسالة سالم بن حبيب العميري القائم بأعمال سفارة عُمان لدى دولة فلسطين، خلال لقائه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، مع مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، الذي أكد خلال اللقاء حرص القيادة الفلسطينية على تمتين وتعزيز العلاقات الأخوية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، معربًا عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف سلطان عُمان الأخوي والشعب العُماني، ومثمنًا جهود السلطنة ودعمها الثابت للحقوق الفلسطينية المشروعة.
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