رسالة خطية من سلطان عمان للرئيس الفلسطيني

أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حريته وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.









جاء ذلك خلال رسالة خطية بعثها السلطان هيثم بن طارق، أمس، للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.







