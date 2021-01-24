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رياضة

مفاجأة .. جالاتا سراي يجهز عرضا لخطف مصطفى محمد

الأحد 24/يناير/2021 - 11:50 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي أن نادي جالاتا سراي التركي يجهز عرضا، لضم مصطفى محمد لاعب الزمالك على  سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع " TRT Haber "التركي، أن نادي جالاتا سراي جدد اهتمامه بضم مصطفى محمد، بعد فشل انتقال اللاعب إلى سانت إيتيان" الفرنسيي.

وأضاف الموقع التركي، أن جالاتا سراي يجهز عرضا لضم مصطفى محمد من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.


كان نادي الزمالك، رفض  مؤخرا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس  النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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