إحباط ترويج 5 أطنان دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان دهون حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص .





كما تم ضبط ٢ طن دهون حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة أخري لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص.





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..



