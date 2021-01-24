وزيرة الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية مدعوه لتلقي لقاح كورنا من القاهرة إلى أسوان، موضحة أن أ جهزة التبريد تكفي 140 مليون جرعة، ومراكز لقاحات بكل محافظة.





وأضافت أن كل الأطقم الطبية ستأخذ تلقيح كورونا مجانًا بالتدريج حسب الأولويات، حتي لو لم يعمل بمخطوط مواجهة كورونا.





وأوضحت وزيرة الصحة، أن ربط الموقع بتكافل وكرامة يحدد إلكترونيا، من بيأخذ اللقاح مجانًا، قائلة: " حجزين اكثر من 100 مليون جرعه من لقاح فيروس كورونا لمصر، من عده شركات وبالإضافة الي منظمة الصحة العالمية".





واضافت وزيرة الصحة، "يوجد مخاطبات رسميه من رئيس مبادرة جافي التابعه لمنظمة الصحة العالمية، ووعدت بمزيد من التطعيمات للاطقم الطبيه"، مؤكدة أن موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا، مربوط بالتنسيق مع تكافل وكرامه لتحديد حاله المواطن الاجتماعية والمادية والصحيه.









قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أنّ الوزارة ستبدأ تطعيم المواطنين بعد الانتهاء من الفئات المستحقة، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل عليه والحصول على اللقاح، مشددا على أنّ الوزارة لن تعطي أي مواطن التطعيم، إلا بعد التأكد من توفير جرعتين له، أو التطعيم بشكل عام له.





واضاف مجاهد، إلى أنّ التطعيم اختياري وليس إجباري، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تواصلت مع الأطباء لشرح آلية التطعيم، الذي يتمثل في جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، يتم من خلالهم المتابعة من خلال طاقم من الأطباء.





قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، ان التسجيل علي موقع لقاح فيروس كورونا، مفتوح فقط الاطقم الطبية من داخل مستشفيات العزل والصدر و الحميات.









واكد في تصريحات لصدي البلد، ان اجمالي المسجلين علي الموقع اكثر من 18الف.





و قالت مصادر بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، ان المستشفى مجهزة بحوالي 200 من الاطقم الطبية، بالإضافة الي ثلاث عرف مخصصه لتلقي لقاح كورونا مجهزة علي أعلي مستوي.









واضاف، متلقي اللقاح في تصريحات لصدي البلد، ان اللقاح ثبت فعاليته ولا داعي للخوف منه، و اللقاح آمن ولا أشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي وإن شاء تقدر نسيطر عليه





وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، بتصريحات لصدي البلد، عن عدد الاطقم الطبيه التي طلبت تلقيح 110 حاله من الاطقم الطبيه، وفي تزايد، وذلك بناء علي طلبهم.













واعلنت وزارة الصحة و السكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الاطقم الطبيه، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى ابو خليفه بالاسماعيليه.









واضحت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.





واوضحت الوزارة، انه يتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام المضاية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الاسهال).





والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إًصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية.





واضافت الوزارة، ان كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسمالمسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.





وقالت وزارة الصحة و السكان، ان اليوم الاحد تنطلق اولي دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.





واكد مصدر بوزارة الصحة، ان التطعيم سيبداء بثلاث مستشفيات، ابو خليفه في الاسماعيليه، والنجيله بمطروح، والعجوزه بالجيزة،وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الاطقم الطبية بها.