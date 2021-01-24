البحرين.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيروس إلكتروني خطير

أعلنت النيابة العامة البحرينية، اليوم الأحد، أنه لا صحة لما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول تحذيرها من انتشار فيروس إلكتروني خطير.





ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن رئيس النيابة الكلية في البحرين قوله: "لا صحة لما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبًا للنيابة العامة من تحذير بانتشار فيروس إلكتروني من شأنه اختراق برامج أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاستيلاء على ما بها من بيانات ومعلومات وتدمير أنظمتها".





وتابع: "هذا الخبر لم يصدر عن النيابة العامة، ويجري حاليًا التحري عن مصدره وبواعثه واتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأحوال".



