هل يجوز صيام رمضان في فترة النفاس حال عدم وجود الدم.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحيض عبارة عن دم والنفاس عبارة عن دم، النقاء والطهر ليس نفاسًا، أكثر فترة للنفاس هي 60 يوم، وهذا ما عليه المذهب الشافعي.





وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية : امرأة نزل عليها الدم هذه الفترة نفاس ولو نزل النفاس عليها شهر ثم ارتفع ولا أثر له تغتسل وتصلي وتصوم.









هل هناك مدة محددة للمرأة التي ولدت حتى تصلي أم تستطيع أن تصلي اذا كانت نظيفه ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "وسام"، قائلًا: يصح لها أن تصلى بناءً على قول السادة الشافعية "اللقط" أى أنها تلتقط الأيام التى ليس فيها دم، وهناك قول آخر يقول بالسحب اى تسحب حكم نزول النفاس على الأيام التى ليس فيها دم وتجعل كله نفاس الى 40 يومًا عند الحنفية و60 يومًا عند الشافعية.





وتابع: دار الإفتاء تفتي بأنه يجوز لها أن تصلى وتأخذ بقول "اللقط" لو كان ذلك سهلًا عليها.





ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول السائلة: "هل يجوز للمرأة النفساء ان تصلي بعد الولادة بثلاثة أسابيع؟".











