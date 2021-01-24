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تعليم

بنك المعرفة المصري : ربع مفردات اللغة الإسبانية أصلها عربي

الأحد 24/يناير/2021 - 08:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
كشف بنك المعرفة المصري عن معلومة تعليمية جديدة فاجأت معظم المتابعين لصفحة بنك المعرفة المصري على فيس بوك ، حيث أعلن بنك المعرفة المصري أن اللغة الإسبانية تعد اللغة الأوروبية الأكثر تأثرًا باللغة العربية.


وقال بنك المعرفة المصري لمتابعيه :  تحتوي اللغة الاسبانية على أكبر عدد من الكلمات ذات الأصل العربي في القارة، وتشير التقديرات إلى أن ربع مفردات اللغة الإسبانية هي من أصل عربي.

وأوضح بنك المعرفة المصري أنه من أبرز الكلمات الاسبانية ذات الأصل العربي ما يلي :

كلمة Aceite مشتقة من كلمة "زيت".
كلمة Jarabe مشتقة من كلمة "شراب".
كلمة Albuhera مشتقة من كلمة "البحيرة".
كلمة Alzoco مشتقة من كلمة "السوق".
كلمة Divan مشتقة من كلمة "ديوان".
كلمة Laude مشتقة من كلمة "عود".


ويمكن لمن يهمه الامر التعرف على المزيد من المعلومات ، من خلال التسجيل الآن مجانًا على موقع بنك المعرفة المصري من خلال الضغط على :  www.ekb.eg
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