بنك المعرفة المصري : ربع مفردات اللغة الإسبانية أصلها عربي

وأوضح بنك المعرفة المصري أنه من أبرز الكلمات الاسبانية ذات الأصل العربي ما يلي :





كلمة Aceite مشتقة من كلمة "زيت".

كلمة Jarabe مشتقة من كلمة "شراب".

كلمة Albuhera مشتقة من كلمة "البحيرة".

كلمة Alzoco مشتقة من كلمة "السوق".

كلمة Divan مشتقة من كلمة "ديوان".

كلمة Laude مشتقة من كلمة "عود".







