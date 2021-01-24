موسيماني: الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا في مونديال الأندية من البطل التاريخي للقارة.
وقال موسيماني لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، أن الأهلي بمقدوره تحقيق مفاجأة خاصة إذا ما قدم الفريق أفضل مستوياته في المونديال، فكرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطي شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبي الكونغولي في الوصول إلى النهائي، بعد أن قدموا كل ما لديهم.
وأشاد موسيماني بفريق الدحيل منافس الأهلي في ربع نهائي المونديال، مؤكدًا أنه فريق جيد نجح في حصد لقب الدوري القطري وهو ما يثبت قوتهم التنافسية.
وأضاف أن فريق الدحيل يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز، وقادر على التعاقد مع نجوم عالمية آخرهم الكرواتي ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس السابق، الذي دافع عن ألوان الدحيل قبل أن ينتقل لصفوف «إيه سي ميلان» مؤخرًا.
وشدد على أنه سيتابع مباريات الدحيل بشكل دقيق في الفترة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية.
وأكد موسيماني أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة فريق بحجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية، لذلك فإن الأمر لن يكون سهلًا، رغم اعتقاد كل الفرق قدرتهم على المنافسة على اللقب.
وتحدث موسيماني عن قائمة الأهلي، مشددًا على أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، إلا أن الجميع يتحدث عن محمد مجدي أفشة نظرًا لكونه اللاعب الذي منح الفريق بطاقة التأهل للعب في كأس العالم للأندية، بعد هدفه الذي سجله في شباك الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن محمد مجدي أفشة رجل المواجهات الكبرى، في ظل تألقه اللافت في المباريات الكبيرة بالوجود في كل مكان داخل الملعب، بالإضافة إلى كونه لاعبًا دوليًّا في صفوف المنتخب المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن صانع ألعاب الأهلي يقدم أفضل ما لديه بمساعدة زملائه في الفريق.
وتطرق موسيماني إلى تجربته في كأس العالم للأندية عام 2016 مع ماميلودي صن داونز، التي كانت المشاركة الأولى له، وقال إن الفريق حافظ على حماسه إلا أنه لم يتأقلم بشكل جيد، وكان المنافسون أفضل وأكثر انسجامًا، وهذا يبرز قوة هذه البطولة.
وأكد أن الأمر هذه النسخة لن يكون سهلًا، ولكن ليس لدى الفريق ما يخسره عندما يشارك في هذه البطولة، «ستقدم أفضل مستوياتك، فقط من أجل أن تجعل بلادك وأصدقاءك وقارتك فخورين بك»، فقط قدم أفضل ما لديك.
وقال: «نحن فريق جيد وباستطاعتنا أن نقدم شيئًا في هذه البطولة، لذلك سنسافر إلى قطر ولنرى ما يمكننا فعله هناك».
وأشار إلى أن الأهلي سبق أن شارك في كأس العالم للأندية من قبل، ولكن ليس بهذا الجيل، الجيل الماضي للأهلي كان يضم أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات ولم يستطيعوا الوصول إلى النهائي، وهذا يبرز مدى قوة البطولة وجودتها.
وأضاف أن آخر مشاركة للنادي الأهلي في البطولة منذ 7 سنوات، وها هو ذا الفريق يعود مرة أخرى، ولكن الجميع يعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة في بطولة ينظمها «فيفا»، وبالطبع ندرك التنظيم الدقيق لها، فلذلك نحن لا نشتكي من أي شيء، فكل شيء مرتب له بعناية، بالإضافة إلى أن السفر لقطر ليس صعبًا.
وأعرب المدير الفني للأهلي عن أمله في أن يتخطى الفريق عقبة الدحيل القطري، ويحظى الفريق بفرصة اللعب ضد بايرن ميونيخ، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة رائعة أمام بطل أوروبا في مباراة سيخوضها الفريق بلا ضغوط، بل هم من سيواجهون الضغط نظرًا لأنهم مطالبون بالفوز.
وانتقل بيتسو موسيماني للحديث عن جماهير الأهلي التي وصفها بالداعم والملهم الأكبر للفريق، مؤكدًا أنه أمر محزن للغاية أن يلعب الفريق مبارياته دون جمهور بسبب فيروس كورونا، بكل تأكيد نفتقد هذا الدعم، خصوصًا في كأس العالم للأندية، ولكن علينا تقبل الوضع الحالي.
وشدد على أن صحة الجميع تأتي أولًا، متعهدًا بالعمل على المشاركة في العام المقبل، والمشاركة في كل عام حتى يتسنى لجماهيرنا فرصة مؤازرة الفريق من المدرجات مرة أخرى.