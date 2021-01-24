أخبار الأهلي.. القيمة التسويقية لمباراة الدحيل.. جدل حول حكم مواجهة بيراميدز.. موسيماني يتوقع مفاجآت في مونديال الأندية

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا في مونديال الأندية من البطل التاريخي للقارة.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.





وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على اقتراح قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لسفر مجموعة من اللاعبين المتميزين في مختلف المراحل السنة للخضوع لفترة معايشة في بعض الأندية الأوروبية.