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رياضة

كواليس مران الأهلي الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز

الأحد 24/يناير/2021 - 06:30 م
مران الاهلي
مران الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري.

وانطلق مران الأهلي بفقرة بدنية، فيما كثف الجهاز الفني من تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة بطول الملعب، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مران الأهلي على منح تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من بدر بانون وأكرم توفيق لاعبي الفريق، بعد أن غابا عن المشاركة في لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.

وأجرى الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في ظل جائحة كورونا، الذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 20 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، حقق الفوز في 6 منها، فيما تعادل في مباراتين، ويعتبر صاحب أقوى هجوم في البطولة، حيث أحرز 19 هدفًا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

يذكر أن الأهلي فاز على المقاولون العرب 3-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

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