عمرو أديب يبكي رحيل عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي عمرو أديب الداعية "عبلة الكحلاوي"، والتي وافتها المنية قبل قليل بعد معاناتها مع مرض كورونا خلال الأيام الماضية.



وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه عند التحدث معها كنت تشعر وكأنك تتحدث مع ام للجميع، فقدنا اليوم أحد بركات الدين، معقبا: "ست أميرة".



وأكمل: عبلة الكحلاوي وجودها كان هادئ ولم يكن لها تدخل في أي إثارة تخص الدين والمجتمع، معقبا: كان لها زاع كبير وواضح في رعاية المرضى.