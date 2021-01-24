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ديني

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

الأحد 24/يناير/2021 - 11:40 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
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محمد صبري عبد الرحيم
نعت الدكتورة مروة ياسين، ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الأمة المصرية والإسلامية، رحيلها  مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.


كما قالت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «وداعًا، وموعدنا على الحوض، إلا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون، بقلوب يملأها الألم وأجساد كساها الحزن، ولكنها بقضاء الله راضية».

وأضافت: «اللهم اجمعنا معها فى مستقر رحمتك، ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن واهلها فى كل مصر الطيبين، وستقام صلاة الجنازة  عليها بعد صلاة الظهر بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع  الباقيات الصالحات». 

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