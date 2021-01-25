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مرأة

صحي و لذيذ .. طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالخضار

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:36 ص
طريقة عمل شيش طاووق
طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالخضار
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هاجر هانئ
شيش الطاووق مشوي من الأطباق الشهية و الصحية التي يمكنك تناولها أثناء الدايت أو تقديمها لأطفالك للأستفادة من قيمتها الغذائية، تقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل  شيش طاووق مشوي بالخضار.


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مقادير شيش طاووق مشوي بالخضار:
أوراك دجاج  قطع
خلطة شيش طاووق 
فلفل ألوان  مكعبات
بصل  مكعبات
كوسة 
جزر  حلقات مسلوقة
زيت 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير شيش طاووق مشوي بالخضار:
-تتبل الدجاج وقطع الخضار بخلطة شيش طاووق والملح والفلفل الأسود والزيت والقليل من الماء. 
-يوضع الخضار مع قطع الدجاج في أعواد خشبية. 
-يوضع الخليط في صينية بالفرن حتى تمام النضج. 


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