صحي و لذيذ .. طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالخضار

شيش الطاووق مشوي من الأطباق الشهية و الصحية التي يمكنك تناولها أثناء الدايت أو تقديمها لأطفالك للأستفادة من قيمتها الغذائية، تقدم الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل شيش طاووق مشوي بالخضار.
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مقادير شيش طاووق مشوي بالخضار:
أوراك دجاج قطع
خلطة شيش طاووق
فلفل ألوان مكعبات
بصل مكعبات
كوسة
جزر حلقات مسلوقة
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير شيش طاووق مشوي بالخضار:
-تتبل الدجاج وقطع الخضار بخلطة شيش طاووق والملح والفلفل الأسود والزيت والقليل من الماء.
-يوضع الخضار مع قطع الدجاج في أعواد خشبية.
-يوضع الخليط في صينية بالفرن حتى تمام النضج.