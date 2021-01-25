صحيفة أمريكية: بايدن بصدد إعادة فرض قيود السفر في مواجهة كورونا

كشف أحد مسؤولي البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يعيد اليوم /الاثنين/ فرض قيود السفر في مواجهة فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة /يو.إس.آيه.توداي/ الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن مسؤول البيت الأبيض ليس مخولًا للتحدث إلى وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي، موضحة أن قيود فيروس كورونا - والتي كانت سارية معظم عام 2020 - تنطبق على المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وأيرلندا والمملكة المتحدة ومعظم أوروبا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد رفع هذه القيود قبل أيام من انتهاء ولايته.





ونقلت /يو.إس.آيه.توداي/ عن تصريح السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في تغريدة كتبتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأسبوع الماضي، "مع تدهور الوضع الوبائي وظهور نسخ متحوّرة أكثر عدوى حول العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي، وبناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة (إدارة بايدن) رفع هذه القيود في 26 يناير"، مضيفة "في الواقع، نحن نخطّط لتعزيز تدابير الصحة العامّة المتعلّقة بالسفر في مواجهة كوفيد-19".





وأفادت الصحيفة الأمريكية - نقلا عن تقارير إخبارية - بأن بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك بسبب تقارير تشير إلى أن نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجد تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة، ونسبت إلى آن شوتشات نائبة مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها "نضيف جنوب إفريقيا إلى القائمة المحظورة بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة انتشرت بالفعل خارج جنوب إفريقيا".



