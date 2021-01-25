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أخبار العالم

خطر يهدد المنطقة.. الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف مناطق مدنية في السعودية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:26 ص
الإمارات تدين محاولات
الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف مناطق مدنية في السعود
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قسم الخارجي
أعربت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، بيانا جددت فيه "تضامن البلاد الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشدد البيان على أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

واعتبرت الوزارة أن "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان التحالف العربي للشرعية في اليمن قد أعلن ، أمس الأحد، احباط هجوم جوي للحوثيين باتجاه الرياض، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية تعرض حياة المدنيين للخطر.
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