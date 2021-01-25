أهلي 2005 يواجه عنيبة اليوم في بطولة منطقة القاهرة

ويحلق أهلي 2005 منفردا على قمة المجموعة الأولى لبطولة منطقة القاهرة برصيد 21نقطة، جمعها من الفوز في مبارياته السبعة السابقة، حيث حقق الفوز بنتيجة كاسحة على مركز شباب الساحل ٨ - صفر، واحتسب له فوز اعتباري على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، بعد انسحاب الأخير من المباراة.

وفاز أهلي 2005 على مستقبل وطن ٢ - صفر، وعلى الغابة ١٢ - صفر، وعلى الزهور ٥ - صفر، وعلى الطيران ٧ - صفر، وعلى عرب غنيم ٨ - صفر، مسجلًا ٤٤ هدفًا، بينما لم تستقبل شباك الفريق أي أهداف.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي كل من شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وزكريا حسين مدربًا عامًا، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، وأحمد جاب الله طبيبا ، ومحمد نحلة مدرب الأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر المدلك.