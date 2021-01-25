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رياضة

أهلي 2005 يواجه عنيبة اليوم في بطولة منطقة القاهرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥  اليوم الاثنين مع ضيفه «عنيبة» في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

ويسعى الأهلي من خلال هذه المباراة لمواصلة  عروضه القوية ونتائجه المميزة في بطولة منطقة القاهرة، بعدما نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته، محققا العلامة الكاملة ،  وحافظ على نظافة شباكة التي لم تستقبل أي أهداف.

ويحلق أهلي 2005 منفردا على قمة المجموعة الأولى لبطولة منطقة القاهرة  برصيد 21نقطة، جمعها من الفوز في مبارياته السبعة السابقة، حيث حقق الفوز بنتيجة كاسحة على مركز شباب الساحل ٨ - صفر، واحتسب له فوز اعتباري على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، بعد انسحاب الأخير من المباراة.

وفاز أهلي 2005 على مستقبل وطن ٢ - صفر، وعلى الغابة ١٢ - صفر، وعلى الزهور ٥ - صفر، وعلى الطيران ٧ - صفر، وعلى عرب غنيم ٨ - صفر، مسجلًا ٤٤ هدفًا، بينما لم تستقبل شباك الفريق أي أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي كل من  شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وزكريا حسين مدربًا عامًا، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداريا ، وأحمد جاب الله طبيبا ، ومحمد نحلة مدرب الأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر المدلك.
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