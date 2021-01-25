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رياضة

أهلي 2006 يواجه البنك الأهلي في بطولة الجمهورية اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦  اليوم الاثنين مواجهة قوية مع البنك الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ والخامسة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

ويسعى أهلي 2006 خلال هذه المباراة لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز على فريق البنك الأهلي والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد، لمواصلة الانفراد بصدارة المجموعة.  

و كان أهلي 2006 قد تعادل في الجولة السابقة خارج ملعبه سلبيًا أمام الإسماعيلي، وهو التعادل الوحيد للفريق منذ انطلاقة بطولة الجمهورية.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٦ في رصيده ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، والإسماعيلي ٤ - ٢، والبنك الأهلي ٢ - ١، والمقاولون العرب ٢ - ١، ووادي دجلة ١ - صفر، والإنتاج الحربي٣ - ١، وسموحة ٢ - ١، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة.
ونجح أهلي 2006 في تسجيل  ١٧ هدفًا في شباك المنافسين ،بينما استقبلت شباكة ٦ أهداف. 

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًا وأحمد صديق مدربًا عامًا ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى وعلاء مأمون طبيبا وعمار فتحي اداريا وأحمد ممدوح مدلكا.
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