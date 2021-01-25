أهلي 2006 يواجه البنك الأهلي في بطولة الجمهورية اليوم

و كان أهلي 2006 قد تعادل في الجولة السابقة خارج ملعبه سلبيًا أمام الإسماعيلي، وهو التعادل الوحيد للفريق منذ انطلاقة بطولة الجمهورية.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٦ في رصيده ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، والإسماعيلي ٤ - ٢، والبنك الأهلي ٢ - ١، والمقاولون العرب ٢ - ١، ووادي دجلة ١ - صفر، والإنتاج الحربي٣ - ١، وسموحة ٢ - ١، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، بينما لم يلعب ضمن الجولتين الثانية والتاسعة.

ونجح أهلي 2006 في تسجيل ١٧ هدفًا في شباك المنافسين ،بينما استقبلت شباكة ٦ أهداف.