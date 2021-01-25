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مرأة

بدون أدوية.. علاجات منزلية للتخلص من شعور الغثيان بشكل نهائي

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
الغثيان هو ذلك الشعور المروع الذي تشعر به في معدتك ويجعلك تشعر وكأنك ستتقيأ، قد ينجم الغثيان عن فيروس أو مرض في الجهاز الهضمي أو الحمل أو حتى رائحة كريهة، في كثير من الأحيان  ليس من الواضح سبب حدوث الغثيان. 

لذا كشف موقع medicalnewstoday، عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من شعور الغثيان بشكل نهائي بدون استخدام الأدوية، وكان أبرزها: 

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- الزنجبيل يستخدم على نطاق واسع لتقليل الغثيان، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال في علاج أعراض الغثيان والقيء الناجمين عن الحمل والعلاج الكيميائي، لها آثار جانبية قليلة نسبيًا ويمكن أن تكون فعالة مثل الأدوية المضادة للقيء، يمكن استخدام الزنجبيل الطازج في الطهي أو تناوله بمفرده. يمكن أيضًا تناول الزنجبيل كالشاي.

- أظهرت دراسة حديثة أن النعناع يقلل من الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي. يمكن تناوله في كبسولة أو شاي أو زيت.

-اقترح الباحثون الوجبات التي تتكون أساسًا من الأطعمة الغنية بالبروتين، بدلًا من الكربوهيدرات، لتقليل الغثيان.

-وجدت دراسة في عام 2015 أن القرفة يمكن أن تساعد في تقليل الغثيان الناجم عن آلام الدورة الشهرية. تستخدم القرفة عادة في الطبخ كنكهة.
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