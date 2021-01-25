ضبط مصنع أجهزة كهربائية مغشوشة بالمطرية

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية المقلدة ومجهولة المصدر بالمطرية.





وكان ضباط مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية بالمطرية لإدارته المصنع بدون ترخيص.





وتبين من الفحص قيامه بتصنيع وتجميع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية (شفاط) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.





وعثر بداخل المصنع على عدد 1500 شـــــفاط كهربائى معد للبيع ، 2200 شفاط تحت التجهيز ، 1050 قطعه وش شفاط، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وكمية كبيرة من الإستيكرات مدون عليها أجنبى الصنع.



