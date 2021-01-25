الجفري والتهامي يشاركان في وداع الراحلة عبلة الكحلاوي..فيديو وصور

شارك الشيخ الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي والمنشد الديني ياسين التهامي في جنازة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لوداعها الى مثواها الأخير، وظهر التأثر الواضح عليهما حزنا على وفاة الراحلة التي يعتبرها شباب الدعاة بمثابة الأم والمعلمة لما لها من خبرة وباع في المجال الدعوي .
وأدى المئات من محبي وأقارب الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي صلاة الجنازة عليها في مسجد الباقيات الصالحات بهضبة المقطم عقب صلاةالظهر ، وخيم الحزن والأسى على وجوه المصلين حيث التزم الجميع أثناء الصلاة بمسافة التباعد وارتداء الكمامة .
وتقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوى مرتين، مرة فى مسجدها فى المقطم، ومرة فى مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوى فى البساتين.
ومن المعروف أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.
التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.