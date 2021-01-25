خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. السيسي: القضاء على معاناة المواطنين في الريف خلال 3 سنوات.. ولدينا فرصة قوية لدفع الصناعة المصرية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لـ رجال الشرطة وذلك فى عيدهم ال، 69، وأكد أن الأبطال يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على تراب، الوطن، وأن يوم 25 يناير من عام 1952، سيظل يوما لا ينساه أحد.

كما تحدث الرئيس السيسي عند المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة، وعن مشروع حياة كريمة الذى سيتم على ثلاث سنوات، وأكد أنه سيعمل على حل جميع المشكلات التى يواجهها المواطنون فى الريف.

ومن أهم الرسائل التى وجهها الريس اليوم:









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جادة لإتمام مبادرة حياة كريمة، للقضاء على أى معاناة للمصريين فى اى ريف، وفى نهاية الثلاث سنوات سيكون هناك تغيير، وسنحتفل بكل مرحلة بعد الانتهاء منها".





وأكد الرئيس أن هناك فرصة كبيرة للصناعات الوطنية التى تغذى مطالب و احتياجات مبادرة حياة كريمة، ووجه رسالة لـ أصحاب المصانع بالقطاع العام و الخاص لدينا فرصة عظيمة لنقوم بعملية دفع قوية للصناعة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، أن الدولة تتحدث عما يقرب من 500 مليار جنيه، لتلبية و تنفيذ هذه المبادرة.

















قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اننا التزمنا بتطوير القرى المصرية خلال 3 سنوات ، وهو تحدى حقيقى ، منوهًا إلى ان هناك فرصة كبيرة جدا لكافة الصناعة المصرية التى تغذي الكثير من الاحتياجات المطلوبة لصالح هذه المبادرة .





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم بعيد الشرطة ، ان المطالب التي حصرها حتى الآن الخاصة بكهرباء الريف يصل إلى 66 إلى 70 مليار جنيه ، مؤكدا ان هذا الرقم فى قطاع الكهرباء فقط .

















تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثورة 25 يناير، قائلا: "تلك الثورة التى قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل".





وجه الرئيس السيسي، خلال إحتفالية عيد الشرطة ال69، رسالة لشباب مصر، قائلا: "إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم وجهودكم الصادقة لإستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية ولتحقيق امال كل المصريين فى مستقبل مشرق".





















"أتصور كلنا مهتمين بالموضوع ده سواء الموجودين في الحضر أو في القرى"، هكذا بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه عن مشروع تطوير الريف المصري، وهو المشروع الذي أطلقته الدولة المصرية والحكومة وبدأت في الخطوات العملية لتنفيذه، وهو بهدف تحسين حياة المصريين في الريف المصري.





وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن عدد القرى الموضوعة في خطة التطوير بلغ عددها تقريبًا 1500 قرية، وما يقرب من 30 أو 35 ألف تابع لها، والخطة الاملة تضمن انتهاء هذا المشروع خلال 3 سنوات.





















وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لشباب مصر، قائلا: "إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم وجهودكم الصادقة لإستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية ولتحقيق آمال كل المصريين فى مستقبل مشرق".





وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 اليوم، أنه وفى تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، ابعث رسالة شكر وعرفان لكل رجالها الساهرين على أمن مصر.

















توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولات رجال الشرطة ودورهم فى حماية الشعوب وحفظ أمنهم واستقرارهم فى ظل تصارع محموم يستهدف ضرب الاستقرار بعدما اصبح الارهاب اداة صريحة لتنفيذ المؤامرات والمخططات ، وإدارة الصراعات .





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أنه فى وسط تلك التضحيات الجسيمة كان الوضع المستقر لمصر تجسيدا لإرادة الشعب مصر العظيم وحصاد لرجال الشرطة واخوانهم البواسل من القوات المسلحة للقضاء على آفة الإرهاب .

















قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معركة الإسماعيلية ملحمة كفاح ونضال ودفاع عن تراب الوطن.





وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع المصريين يحتفلون اليوم بعيد الشرطة الذى يمثل ذكرى غالية، فقد تجسد فى هذا اليوم تضحيات رجال الشرطة فى الدفاع عن تراب الوطن.

















هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجال القوات الشرطة المصرية بعيدهم الـ69، وأن هذا العيد يوافق ذكرى غالية في السجلات الوطنية المصرية، ويحتفل بالرجال البواسل الذين أظهروا وطنيتهم في ملحمة الإسماعيلية، وان هذه المناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية للمعاني والقيم.





وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، أن تلك الذكرى الوطنية ضحى فيها ابطالنا الغاليون بأرواحهم، ومن اسمى تلك القيم والمعاني قيمة الكبرياء الوطني، ونتذكر معا شهداء الشرطة الذين رفعوا اسم مصر عاليا، لافتا الى ان ملحمة الاسماعيلية رسمت لوحة وطنية خالدة عام 1952.