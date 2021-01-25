تسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك" بالدقهلية





جاء ذلك فى حضور المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة و محمد سلامة مدير عام البرامج و ابراهيم زكريا مندوب وزارة الشباب والرياضة واللجنة المشكلة من المديرية لتسليم الدراجات وهم جمال ابو الخير مدير المخازن و على عبد الرحمن و صباح على ابراهيم بالادارة العامة للرياضة.



وتم تسليم عدد 26 مشارك فى المبادرة على مستوى محافظة الدقهلية واختلفت الدراجات بين الهجين والجبلى حسب رغبات المشاركين.





ويبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 «ذات العجل العريض» 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، ورقم الكود 42021، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، ورقم الكود 42023، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.





كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة “دراجتك .. صحتك ” ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية و نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع ، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل الرياضة اسلوب حياة، اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و مساهمتها في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.



وأوضحت الوزارة عن انتهاء تسجيل وسداد قيمة الدراجات فى المرحلة الثالثة بمشاركة شباب من جميع محافظات الجمهورية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مشارك على بوابة وزارة الشباب والرياضة فى المرحلة الثالثة فقط و أنه تم دفع وانتهاء المرحلة الثالثة بإجمالى 900 دراجة.





كما تضمنت المرحلة الثالثة من المبادرة التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لمحافظات الجمهورية.