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برلمان

في كلمتها أمام "النواب".. وزيرة الهجرة: 3.5 مليون مواطن بالخارج استفادوا من خدمات الوزارة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:48 م
السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد إنه تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستفادة حوالي 3,5 مليون مواطن من هذه الخدمات، ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية، حيث بلغ عدد المستفيدين 1,6 مليون مواطن، موضحة أن المنظومة أفادت كثيرا في تلقي استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم.
 
جاء ذلك سياق كلمتها أمام مجلس النواب وفي ضوء المحور الخاص بالتواصل مع المصريين بالخارج.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشاكل المصريين بالخارج، حيث تم استقبال عدد اكثر من ١٨ الف شكوى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "اسأل واقترح" لتلقي شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها من خلال حلقات مسجلة لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج، وكذلك إطلاق مبادرة "اسأل واقترح لايف" لتلقي استفسارات واقتراحات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي والرد عليها.
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