البابايا الحل الأمثل لبشرة وردية وخالية من التجاعيد

تحلم كل فتاة ببشرة لا تشوبها شائبة مثل الأطفال ،والبعض يتخوف من استعمال الكريمات المصنعة لعدم الإضرار بالبشرة ،لذلك نقدم لك وصفة سريعة وسحرية عبارة عن ماسك البابايا .
بابايا + عسل
الخطوة 1: خذ نصف كوب من قطع البابايا الطازجة واهرسها حتى تحصل على عجينة ناعمة
الخطوة الثانية: أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إلى العجينة واخلطيها جيدًا
الخطوة 3: ضعي العبوة على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة
الخطوة 4: اغسلي وجهك بالماء الدافئ واتبعيه بشطفه بالماء البارد
الخطوة 5: جفف بشرتك بالتربيت عليها
فوائد البابايا للبشرة :
إذا كنت تحب البابايا ، فأنت بالتأكيد ستحب تدليل بشرتك بهذا العلاج المنزلي لتبييض البشرة. تحتوي البابايا على إنزيمات مثل أحماض ألفا هيدروكسي والباباين التي تساعدك على التخلص من الشوائب وإزالة خلايا الجلد الميتة وتلاشي ندبات حب الشباب والعيوب وبالتالي الكشف عن بشرة متوهجة. غراء هو إنزيم مبيض للجلد موجود بأعلى تركيز في قشر البابايا. أضف إليه العسل وستجد العلاج المنزلي المثالي لتبييض البشرة للكشف عن بشرة أفتح.