البابايا الحل الأمثل لبشرة وردية وخالية من التجاعيد

تحلم كل فتاة ببشرة لا تشوبها شائبة مثل الأطفال ،والبعض يتخوف من استعمال الكريمات المصنعة لعدم الإضرار بالبشرة ،لذلك نقدم لك وصفة سريعة وسحرية عبارة عن ماسك البابايا .





بابايا + عسل





الخطوة 1: خذ نصف كوب من قطع البابايا الطازجة واهرسها حتى تحصل على عجينة ناعمة





الخطوة الثانية: أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إلى العجينة واخلطيها جيدًا





الخطوة 3: ضعي العبوة على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة





الخطوة 4: اغسلي وجهك بالماء الدافئ واتبعيه بشطفه بالماء البارد





الخطوة 5: جفف بشرتك بالتربيت عليها





فوائد البابايا للبشرة :



