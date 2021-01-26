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فن

مهرجان أفلام المرأة يكرم محافظ أسوان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 ص
مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
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شروق ابراهيم

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإهدائه درع المهرجان ممثلا في تمثال إيزيس تقديرا لجهوده الكبيرة التي يبذلها في دعم فعاليات المهرجان منذ توليه مهام منصبه، والذي ظهر جليا في تطوير أوجه التعاون بين المهرجان والمحافظة خلال الدورة الرابعة التي عقدت في فبراير ٢٠٢٠.

وأكد وفد المهرجان الذي يزور أسوان حاليا أنه ومنذ تولي السيد اللواء أشرف عطية مهام عمله، وهو لا يدخر جهدا في توفير الدعم الممكن من إمكانيات المحافظة لخدمة هذا الحدث السينمائي الدولي، بما يخدم أهداف المهرجان في تحقيق التنمية المستدامة لأهالي أسوان وخاصة قطاعي المرأة والشباب الذين يمثلون المحور الرئيسي في اهتمام المهرجان، وبما يضيف لأسوان كمقصد للسياحة الثقافية وجودها ضمن خريطة المهرجانات السينمائية الدولية .

 ووجه وفد المهرجان الشكر للواء أشرف عطية علي الجهود التي يبذلها في أعمال التطوير التي تجري حاليا علي أرض أسوان بشكل يعيد لها بريقها، ويجعلها قادرة علي احتضان العديد من الفعاليات الدولية في مختلف المجالات.
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