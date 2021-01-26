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رياضة

مونديال اليد.. ١٥٠ إعلاميا أجنبيا يزورون أهرامات الجيزة وسعادة كبيرة بالحضارة المصرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:38 م
١٥٠ إعلاميا اجنبيا
١٥٠ إعلاميا اجنبيا يزورن أهرامات الجيزة
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القسم الرياضي
زار الوفد الإعلامي المكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد بالتنسيق مع لجنة الإقامة والإعاشة، منطقة أهرامات الجيزة.


وعبر أعضاء الوفد الإعلامى المكون من ١٥٠ إعلاميا، عن سعادتهم بزيارة أحد أهم الآثار في العالم، وأن زيارة الأهرام كان حلما تحقق، وأكدوا عن شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.


وحرص أعضاء الوفد الإعلامى على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول، مؤكدين أن تلك الصور ستظل فى الذاكرة وسيقومون بإطلاع ذويهم عليها والحضارة المصرية العريقة.


وهذا ومن المقرر أن تبدأ غدا، الأربعاء، منافسات دور الثمانية لبطولة العالم لليد بعد انتهاء الدور الرئيسى للبطولة وتحديد الثمانية الكبار الذين تأهلوا من المجموعات الأربع التى شهدها الدور الرئيسى.


واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة، والذي أسفر عن مواجهات نارية، والتي تقام غدا، الأربعاء، كالتالي:


مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء 

السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء 

إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء 

فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء


ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج، بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر.
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