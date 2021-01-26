رئيس مدينة ابشواي يتفقد أعمال الرصف في الفيوم

تفقد المهندس مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، شارع المقابر والجمهورية والجلاء وكوبري أبو جنشو وأمام بنك القاهرة والطريق الربع دائري للتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل.









قال المهندس مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد استكمال أعمال رصف منطقة كوبري أبو جنشو وأمام بنك القاهرة وفرد الطبقة الأخيرة من الإسفلت.





كما تابع عمل المطبات الصناعية بالطرق المرصوفة حديثا طبقا للمواصفات وبالأماكن المحددة حرصا علي سلامة المواطنين وإلزام قائدي المركبات بالسرعات، تم إنشاء المطبات الصناعية بمنطقة الشيخ صخر بمدينة ابشواي وشرف الدين بابوكساه.





علي صعيد آخر طالب رئيس المركز بإنارة الطريق الربع دائري فورا استجابة لشكاوى المواطنين من وجود ملثمين علي الطريق خلال الأوقات المتأخرة من الليل ، و بإنارة الطريق بعد تمهيده حرصا علي سلامة المواطنين وتخفيفا للزحام المروري بالمدينة.









ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي حملة مكبرة للنظافة تمكنت خلالها من رفع 280 طن قمامة ومخلفات.





وقال المحاسب مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إن الحملة استهدفت رفع القمامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية من منطقة الشونة ومنطقة صفية الشيخ والزواتين والمرمح بمدينة أبشواي، وشارع المدارس ووسط البلد وشارع درب الطلمبة وشارع أبولبن ودرب الطوابين بسنرو القبلية، وعزبة شرف الدين وطريق ابوكساه السياحي وجانبي طريق عبود وأمام مقلب القمامة الوسيط بعزبة حزين وطريق المقابر والفاروقة والسبيل وأمام الوحدة المحلية بأبوكساه وشارع السوق بابوكساه، بالإضافة إلى مناطق شربا والمنشية والسويقة والبساتين وخليج فياض والخولي والرمادي والشقفة وتحت الكوم وداير الناحية والفنية والمعهد الأزهري بالعجميين.





كما شملت الحملة طريق النصارية ابودنقاش وطريق النصارية العجميين وطريق مدخل البوطنة بالنصارية، بالإضافة لعمل نظافة شاملة لطريق المقابر وعزبة مقار خليل وشعبان مؤمن وطريق النزلة بطبهار.



