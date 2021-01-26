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برلمان

تحرك عاجل من النواب لإنشاء عجلة سياحية داخل قلب القارة السمراء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة بشأن المشكلات المترتبة على إنشاء مشروع " عين القاهرة " الترفيهي.

وكشفت حلاوة فى طلبها الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، أن هناك بعض المشكلات التي تترتب على البدء في إنشاء مشروع " عين القاهرة " الترفيهي بمنطقة حي الزمالك – محافظة القاهرة .

وأردفت حلاوة أن ذلك المشروع هو عبارة عن إنشاء أكبر عجلة سياحية وترفيهية دوارة في قارة إفريقيا بارتفاع يصل إلى 120 متر عن سطح الأرض وذلك بمنطقة حي الزمالك الواقع بمحافظة القاهرة على سند من القول أن ذلك المشروع الذي وإن كان يعد نتاج لفكر استثمارى ومشروع جديد سيصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر ما يترتب عليه إدخال عملة صعبة .

وأكملت شيماء حلاوة إلى جانب عدم وضوح الدراسات التي قد تمت مسبقًا للمشروع والتي تتعلق بالحالة المرورية والوضع البيئي الذي سيتغير بلا أدنى شك جراء إنشاء ذلك المشروع العملاق .

كما أن القائمين عليه قد تناسوا تمامًا العديد من القضايا الهامة لإستكمال المشروع وعلى رأسها اختيار موقع مناسب للمشروع بدلًا من منطقة سكنية مكتظة بالمواطنين

كما أن مشاهدة معالم النيل وضفافه أيضا يكون من خلال برج القاهرة (الواقع على بعد حوالى ٢٠٠ متر من موقع المشروع) الذي ينفرد هو الأخر بهذا المشهد.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية مع ضرورة حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لاستيضاح الأمر
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