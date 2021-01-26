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محافظات

إغلاق ٣ مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمطاي شمال المنيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:21 م
إغلاق ٣ مراكز لعلاج
إغلاق ٣ مراكز لعلاج الإدمان
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ايمن رياض
قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي شمال المنيا بالتنسيق مع الادارة الصحية ووحدة العلاج الحر ومركز شرطه مطاي بتنفيذ قرار غلق 3  مراكز طبيه متخصصه لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفه لتعليمات وإرشادات وزاره الصحة وتنفيذا لقرار  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رقم ٥٦ لعام ٢٠٢٠ والخاص بالغلق الإداري للمنشآت الطبيه غير الرخصه والمخالفه للقانون. 

تم ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي والدكتور محمود عمر مدير الاداره الصحيه والدكتور شادي سعد مدير العلاج الحر  والمقدم محمد محمود  مأمور مركز مطاي وقوه من أفراد المركز. 

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وقال مدير الاداره الصحيه إن غلق المراكز الثلاثه، جاء في إطار العمل بالقوانين المنظمه للمراكز الصحيه وحفاظا على صحه المواطنين. 

وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة تواصل فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وتابع الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام سير العمل في المبادرة من خلال تقديم الخدمات الطبية من فحص و علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والعمل على الوصول الي المستهدف من المواطنين بجميع مراكز وقري المحافظة، مضيفا انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفحص مليون و50 ألف مواطن، من المستهدفين لتقديم الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، وتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة، بحضور 260 فريق طبي متنوع بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، ليتم العمل على فترتين طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
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