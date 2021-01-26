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ديني

رمضان عبد المعز: عمر بن الخطاب لم يوافق على صلح الحديبية.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:10 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: سيدنا عمر لم يوافق على صلح الحديبية
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتفق مع سهيل بن عمرو على صلح  الحديبية وكان من بنود الصلح عودة 1500 صحابي من مكة إلى المدينة بدون أداء العمرة.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الصلح تضمن عدم وجود حرب بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنوات، ورد أي شخص يدخل الإسلام للمشركين مرة أخرى ومن ياتي من النبي إليهم لا يرد، منوها بأن النبي وافق على كل هذه الشروط.

وأكد عبد المعز، أن  عمر بن الخطاب، لم يوافق على هذه الشروط مطلقا ، وذهب عمر إلى سيدنا أبو بكر ليناقشه فيها دون أن يعترض عليها.

أفضل دعوة من المسلم لأخيه
وكشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن أفضل دعوة يدعو بها المسلم لأخيه المسلم، وهي "ربنا يرضى عنك".

وقال عبد المعز، إن الله إذا رضى على عبد يسر له أمر دنياه وأمر أخراه، فالله تعالى يقول "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ".

وأضاف، أن الصحابة بايعوا النبي في بيعة الرضوان، وسميت بذلك لكثرة الرضا فيها لان الله رضى عنهم في هذه البيعة، وكان وقت هذه البيعة وقت حزن للصحابة بسبب منعهم من دخول مكة.

وأشار إلى أننا علينا أن نحسن الظن بالله ، فإن العطايا على متن البلايا ، والعسر ياتي معه على الأقل يسرين، واعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، منوها أنه لابد من وقوع الكرب حتى نرزق بالفرج.
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