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أخبار العالم

سانوفي تنضم لـ لتحالف "فايزر بيونتيك" لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:21 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتقوم بتعبئة ملايين من جرعات لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا اعتبارًا من يوليو المقبل في محاولة للمساعدة في تلبية الطلب الهائل على جرعات اللقاح.

وقال المدير التنفيذي للشركة، باول هدسون، لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن الشركة ستساعد في توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا العام، من خلال مصنعها بمدينة فرانكفورت الألمانية.

ويحاول تحالف شركتي فايزر وبيونتيك تلبية الطلب الهائل على لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالمرض حول العالم وظهور سلالات جديدة أسرع انتشارًا وأكثر فتكًا من السلالة العادية.

وتعمل شركة "سانوفي" تعمل مع شركة "تراسليت بيو" الأمريكية، لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، حيث من المتوقع أن تبدأ تجارب المرحلة الأولى في الربع الأول من العام الجاري.
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