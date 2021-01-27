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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:33 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76 ألفا و429 إصابة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ارتفع إلى أكثر من 500 إصابة للمرة الأولى في 10 أيام -اليوم /الأربعاء/- على خلفية انتشار الإصابات في المنشآت التعليمية الدينية هذا الأسبوع.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات جديدة، كان هناك 516 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 20 إصابة وافدة من الولايات المتحدة وإصابتان وافدتان من بريطانيا.

وسجلت كوريا الجنوبية 7 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1378 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 270 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 65 ألفا و478 حالة بزيادة 685 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتخطط حكومة كوريا الجنوبية لمناقشة طرق احتواء انتشار الفيروس ومشاركة معلومات كوفيد-19 مع خبراء الصحة وقادة الجماعات المدنية في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن تعلن السلطات الصحية عن تعديلات في قواعد التباعد الاجتماعي أواخر هذا الأسبوع قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقررة في 11 لـ 13 فبراير.
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