بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.. محافظ القليوبية يتفقد فتح شارع المرور بمدينة بنها

بفتح شارع المرور بمدينة بنها (اتجاه واحد من شارع فريد ندا حتى إدارة مرور القليوبية والخروج من شارع مديرية الإسكان حتى فريد ندا)، ويأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة الـ69؛ حيث قام المحافظ بالتنسيق مع مدير أمن القليوبية لفتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المنشية موجها بسرعة بناء السور حول قطعة الأرض المستخدمة نقطة تجميع حرصا على صحة المواطنين، كما تابع منظومة النظافة بمنطقة منشية النور وطريق الزقازيق موجها بسرعة رفع التراكمات لحين الانتهاء من إجراءات إقامة محطة وسيطة بمدينة بنها والتي سوف تساهم فى حل مشكلة القمامة بالمدينة.



