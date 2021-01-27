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محافظات

بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.. محافظ القليوبية يتفقد فتح شارع المرور بمدينة بنها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بفتح شارع المرور بمدينة بنها (اتجاه واحد من شارع فريد ندا حتى إدارة مرور القليوبية والخروج من شارع مديرية الإسكان حتى فريد ندا)، ويأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة الـ69؛ حيث قام المحافظ بالتنسيق مع مدير أمن القليوبية لفتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة. 
واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المنشية موجها بسرعة بناء السور حول قطعة الأرض المستخدمة نقطة تجميع حرصا على صحة المواطنين، كما تابع منظومة النظافة بمنطقة منشية النور وطريق الزقازيق موجها بسرعة رفع التراكمات لحين الانتهاء من إجراءات إقامة محطة وسيطة بمدينة بنها والتي سوف تساهم فى حل مشكلة القمامة بالمدينة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تبذل جهود كبيرة لحل مشكلة تراكمات القمامة بالمحافظة عبر إقامة عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة، بالإضافة إلى أنه تم عمل كراسات شروط لطرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، تشمل مدن وأحياء المحافظة، وعلى جانب آخر يتم شراء معدات لدعم منظومة النظافة تمول من الخطة الاستثمارية، حيث أن المحافظة تنتج متولد يومي من المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية يبلغ 4500 طن إلى 5000 طن يوميا. 

وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قام الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 30 شيشة وقد وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المقهى. 

وفي ختام الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 40 مليون جنيه ويقوم على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بدفع الأعمال واستكمال أعمال الإنارة والتشجير بالشارع، والعمل على تحسين الواجهة الحضارية للطريق باعتباره مدخلا مهما لمدينة بنها عاصمة القليوبية.
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