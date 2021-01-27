عون: لن نألو جهدا في توفير لقاحات كورونا للجميع

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أنه لن يتم ادخار أي جهد في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للجميع.





عبر "تويتر" قال عون : مع إطلاق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين في أقرب وقت.





وأضاف : من أجل توفير وسائل الحماية الفعالة ضد هذا الوباء العالمي، وذلك مع وجوب استمرار التقيد بالضوابط الصحية المطلوبة.





يأتي ذلك بالتزامن مع فرض عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية كردونا أمنيا حول العشرات من المتظاهرين الذين نظموا وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة صور وقفة احتجاجية، تضامنا مع حراك طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع والجبل وذلك تحسبا لأي أعمال شغب.





وجاءت تلك المظاهرات؛ تعبيرا عن رفضهم لسياسة الدولة التجويعية وإفقار المواطنين، حيث رفع المشاركون شعارات مطلبية ومعيشية دعت الى "تأمين الحاجات الاساسية للمواطن في ظل الحجر المنزلي".





ورفع المتظاهرون لافتات نددت بسياسة الدولة التي أدت الى إفقار الناس، واخرى طالبت بتجهيز مستشفيات صور وبأجهزة الـpcr.



