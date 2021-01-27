11 نائبا كويتيا يؤيدون استجواب رئيس الحكومة

أيد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، إجراء استجواب لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك تشكيكا في أحقيته لتولي هذا المنصب.





ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أعلن 11 نائبا في مجلس الامة الكويتي، تأييدهم لاستجواب رئيس الحكومة الكويتي المكلف، الشيخ صباح الخالد.





وقال النائب مساعد العارضي، الذي تقدم بطلب الإستجواب، وفق ما نقلته القبس الكويتية: "رئيس الوزراء لم يتعاون في ملف العفو، والحكومة لا تستحق التعاون، لذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد".





وأضاف: "الخالد غير قادر على التصالح مع شعبه ولذلك فهو لا يستحق أن يدير حكومة".





وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت كلف الشيخ صباح خالد الحمد بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية من جديد، عقب تقديم استقالته.