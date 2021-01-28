بعد سقوط جرحى.. توقف الاشتباكات بين قوات السراج في العاصمة الليبية

أفادت مصادر ليبية بتوقف الاشتباكات التي اندلعت بين قوتي "الأمن العام" و"الردع"، التابعتين لحكومة الوفاق، وذلك بعد سقوط عدد من الجرحى.





وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، بسماع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس قرب حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.





وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين مليشيات موالية لحكومة الوفاق في صراع على النفوذ.





وأضافت أن المليشيات المسلحة اشتبكت فيما بينها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بجزيرة سوق الثلاثاء في حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس، بحسب "ليبيا 24".





وبينت أن مجموعة من الأمن العام أطلقت النار على قوة من مليشيا الردع كانت تقوم بالتمركز قرب جزيرة سوق الثلاثاء مما دعا الأخيرة للانسحاب من موقعها.





وأضافت المصادر أن قوات الأمن العام تمركزت بالمنطقة وقامت بتجهيز أسلحتها تحسبا لهجوم مضاد من مليشيا الردع.



