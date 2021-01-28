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رياضة

حكام مباراتي الدوري.. أمين عمر يدير موقعة الزمالك والمقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:25 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم، الخميس، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:
مباراة مصر المقاصة والزمالك
الدولى أمين عمر حكما للساحة، على أن يعاونه ثنائي المساعدين أحمد نوفل ونور الدين سعيد وحكما رابعا مجدى خاطر وحكما للفيديو سيد شعبان ومساعده حسنى سلطان.


مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش
محمود ناجى حكما للساحة ويساعده الثنائى سامى هلهل ومصطفى حسن وحكما رابعا وليد الصياد وحكما للفيديو الدولى محمد عادل ومساعده محمود وفا.
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