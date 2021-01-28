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مرأة

لا تغفلها.. أعراض تنذر بالإصابة بمرض الجذام

الخميس 28/يناير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
الجذام هو عدوى بكتيرية ويؤثر بشكل أساسي على أعصاب الأطراف والجلد وبطانة الأنف والجهاز التنفسي العلوي.


يُعرف الجذام أيضًا بمرض هانسن.




ينتج الجذام تقرحات الجلد وتلف الأعصاب وضعف العضلات، إذا لم يتم علاجه، فقد يتسبب في تشوه شديد وإعاقة كبيرة.


ما أعراض مرض الجذام؟
تشمل الأعراض الرئيسية للجذام ما يلي:

ضعف العضلات
خدر في اليدين، والقدم، والساقين.

آفات جلدية تؤدي إلى انخفاض الإحساس باللمس أو درجة الحرارة أو الألم.

لا تلتئم حتى بعد عدة أسابيع.

تكون أفتح من لون بشرتك الطبيعي أو قد تحمر من الالتهاب.


كيف ينتشر مرض الجذام؟
تسبب بكتيريا Mycobacterium leprae الجذام.


يُعتقد أن الجذام ينتشر من خلال ملامسة الإفرازات المخاطية لشخص مصاب بالعدوى، ويحدث هذا عادة عندما يعطس الشخص المصاب بالجذام أو يسعل.

المرض ليس شديد العدوى، ومع ذلك، فإن الاتصال الوثيق والمتكرر مع شخص غير معالج لفترة أطول من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجذام.

تتكاثر البكتيريا المسئولة عن الجذام ببطء شديد.


المرض له متوسط ​​فترة حضانة (الفترة الزمنية بين الإصابة وظهور الأعراض الأولى) خمس سنوات، بحسب منظمة الصحة العالمية.


قد لا تظهر الأعراض لمدة تصل إلى 20 عامًا.
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