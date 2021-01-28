لتحمى نفسك من المضاعفات.. أسرع طرق علاج الجذام

تعد أفضل طريقة للوقاية من الجذام هي تجنب الاتصال الوثيق طويل الأمد مع شخص غير معالج مصاب بالعدوى، إليك كيفية علاج وتشخيص ال جذام وفقا لموقع "هيلث لاين".





كيف يتم تشخيص الجذام؟

يمكن تشخيص الجذام عن طريق إجراء طبيبك فحصًا جسديًا للبحث عن علامات المرض وأعراضه وإجراء خزعة، يتم فيها فيها قطعة صغيرة من الجلد أو العصب وإرسالها إلى المختبر للاختبار.





على الجانب الآخر، قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبار جلد لتحديد شكل الجذام عن طريق حقن كمية صغيرة من البكتيريا المسببة للجذام، والتي تم تعطيل نشاطها في الجلد وسيختبر الأشخاص المصابون بالسل أو الجذام الحدودي نتيجة إيجابية في موقع الحقن.





كيف يتم علاج مرض الجذام؟

تعالج العديد من المضادات الحيوية مرض الجذام عن طريق قتل البكتيريا المسببة له، وتشمل هذه المضادات الحيوية:

أوفلوكساسين (أوكوفلوكس)









من المحتمل أن يصف طبيبك أكثر من مضاد حيوي واحد في نفس الوقت.





يمكن تناول دواء مضاد للالتهابات مثل الأسبرين (باير) أو بريدنيزون (رايوس) أو الثاليدومايد (ثالوميد)، والعلاج سوف تستمر لأشهر وربما تصل إلى 1-2 سنوات.





دابسون (أكزون)ريفامبين (ريفادين)كلوفازيمين (لامبرين)مينوسكلين (مينوسين)يجب ألا تتناول الثاليدومايد أبدًا إذا كنتِ حاملًا أو قد تصبحي.