في يومه العالمي.. تعرفي على مدى خطورة الجذام وكيفية تشخيصه

يُعد الجذام عدوى بكتيرية تسبب تلف الأعصاب في الساقين والذراعين ومناطق الجلد حول الجسم وتقرحات الجلد وضعف العضلات





الجذام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يبلغ متوسط ​​فترة حضانة المرض خمس سنوات إليك أبرز أنواعيقدمها موقع بولد سكاى الهندى

أنواع الجزام



ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد أقل أنواع الجذام خطورة هو الجذام السلي وهو شكل معتدل وأقل خطورة من الجذام يسبب بقعًا قليلة من الجلد شاحب اللون. قد يشعر الجلد بالخدر بسبب تلف العصب تحته.





ويمكن فحص الجزام عن طريق إجراء الفحص البدني من قبل الطبيب ويتم إجراء خزعة أيضًا عن طريق إزالة قطعة صغيرة من الجلد أو العصب وإرسالها إلى المختبر للاختبار.





مضاعفات الجزام

تعد أبرز مضاعفات الجذام تساقط شعر وضعف العضلات وعدم القدرة على استخدام اليدين والقدمين مع ظهور التهاب القزحية ، وهو التهاب يصيب قزحية العين العمى بجانب الإصابة بالضعف الجنسي لدى الرجال والعقم فى كثير من الأحيان تعد أبرز المضاعفات تلف الأعصاب الدائم في الساقين والذراعين الزرق مع احتقان الأنف المزمن والإصابة بالفشل الكلوى.





يمكن للطبيب أيضًا إجراء اختبار جلد ليبرومين لتحديد شكل الجذام عن طريق حقن كمية صغيرة من البكتيريا المُسببة للجذام







قد طورت منظمة الصحة العالمية علاجًا متعدد الأدوية لعلاج جميع أنواع الجذام. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام العديد من المضادات الحيوية لعلاج الجذام عن طريق قتل البكتيريا المسببة له.







هذه المضادات الحيوية هي دابسون ، كلوفازيمين ، مينوسكلين ، أوفلوكساسين ، وريفامبين. تستخدم الأدوية المضادة للالتهابات في علاج الجذام للسيطرة على آلام الأعصاب وتلفها





تشمل هذه الأدوية الأسبرين أو الثاليدومايد أو بريدنيزون. يمكن أن يستمر علاج الجذام لأشهر أو حتى عام إلى عامين.

